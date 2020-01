Inwoners Londerzeel organiseren bijeenkomst tegen jongerengeweld, politie en gemeente ongerust

Enkele inwoners willen vrijdagavond een bijeenkomst houden in de gemeente Londerzeel. Ze willen daarmee een signaal geven aan de tientallen jongeren die vorige week vrijdag met elkaar op de vuist gingen. "Wij zullen ons niet langer verstoppen en alles onder de mat laten vegen", aldus de organisatie. "We gaan geweldloos laten zien wie we zijn." Maar de politie en gemeente maken zich grote zorgen om de actie.

Met een avondwandeling willen enkele Londerzeelnaren een signaal geven. "De laatste weken was een opeenstapeling van incidenten die echt niet meer door de beugel kunnen. Het overmatige, willekeurige geweld moet stoppen", zegt medeorganisator Tom Van de Voorde. "Het wordt geen lynchpartij, maar ook geen witte mars. Wij gaan geweldloos laten zien wie we zijn. Als burgers gaan we een krachtig signaal sturen. Genoeg is genoeg."

Maar zowel de gemeente Londerzeel als de politiezone KLM maken zich zorgen over de actie. Zij vrezen dat het de gemoederen alleen maar zal ophitsen. "Ik snap de onrust en het onveiligheidsgevoel van de inwoners. Maar het heeft geen zin om het heft in eigen handen te nemen. Uit de informatie die we ontvangen lijkt het met de bijeenkomst wel die kant op te gaan. We vrezen dat het niet bij een vreedzame bijeenkomst gaat blijven", zegt korpschef Alain Meerts.

De eerste slachtoffers van de vechtpartij hebben zich intussen gemeld. Zij zouden de politie ook enkele nieuwe filmpjes hebben bezorgd. Die politie roept getuigen en slachtoffers op om zich te blijven melden. Het parket van Halle-Vilvoorde is een onderzoek gestart, maar er is nog geen verdachte geïdentificeerd en opgepakt.