Inwoners van Herne hebben het meeste vertrouwen in gemeentebestuur, Hallenaren het minst

6 op de 10 inwoners van Herne hebben veel vertrouwen in het gemeentebestuur. Over heel Vlaanderen ligt alleen in het Vlaams-Brabantse Glabbeek en het Antwerpse Vorselaar dat percentage hoger. In onze regio is in Halle het vertrouwen in het bestuur dan weer het kleinst. Dat blijkt uit de Gemeentemonitor van de Vlaamse overheid.

In het najaar van 2020 vulden meer dan 150.000 Vlamingen een vragenlijst in over hoe tevreden ze zijn over hun gemeente of stad. De resultaten zijn voor lokale besturen een instrument om hun beleid te evalueren of bij te sturen. Herne scoort het best in onze regio. 92% van de inwoners is er tevreden over de gemeente en 60% van de inwoners heeft er veel vertrouwen in het gemeentebestuur. Gemiddeld bedraagt dat vertrouwen in Halle-Vilvoorde 35%. De stad Halle scoort het slechtst in onze regio. Maar 2 op de 10 Hallenaren heeft vertrouwen in het stadsbestuur.

Naast Herne (60%) is er ook veel vertrouwen in de gemeentebesturen van Hoeilaart (52%), Steenokkerzeel (45%) en Kraainem (46%). In negatieve zin vallen naast Halle (22%) ook Liedekerke (23%), Londerzeel (24%) en Meise (25%) op. Verder hebben Vilvoordenaren het grootste onveiligheidsgevoel van alle inwoners in Halle-Vilvoorde. Het minst tevreden over de hoeveelheid natuur en het sociale weefsel in de gemeente zijn dan weer de inwoners van Machelen.

De resultaten van de Gemeentemonitor voor jouw gemeente kan je hier bekijken.