Isabel Lowyck nieuwe directeur van het Kasteel van Gaasbeek

Isabel Lowyck is vanaf vandaag de nieuwe directeur van het Kasteel van Gaasbeek. Lowyck werkte eerder al voor musea als M Leuven en Museum Kunst & Geschiedenis. Ze wil het tentoonstellingsbeleid van het kasteel voortzetten en thema’s als duurzaamheid en inclusie in de toekomst een belangrijkere rol geven.

Lowyck neemt de fakkel over van haar voorganger Luc Vanackere, die na negentien jaar aan het roer van het kasteel met pensioen gaat. Het Kasteel van Gaasbeek is nog heel even gesloten voor restauratiewerken en opent op 1 juli 2023 opnieuw de deuren voor bezoekers. De voorbije jaren bouwde het kasteel een tentoonstellingsbeleid op waarin erfgoed in dialoog gaat met hedendaagse kunst. Dat beleid wil Lowyck graag voortzetten. “Samenwerkingen met levende kunstenaars zijn vitaal voor mij. Zij zijn de bruggenbouwers bij uitstek tussen het verleden en het heden en bezitten de gave om de verbeelding te prikkelen. In deze drukke en woelige tijden kunnen we allemaal rust vinden in schoonheid”, zegt Lowyck.

Andere speerpunten van haar beleid worden duurzaamheid, inclusie en samenwerking met de gemeenschap. Lowyck kan een indrukwekkende cv in de culturele sector voorleggen. “Isabel is een begeesterende museumwerker. Ze stond aan de wieg van de 1 euro-regeling, werkte voor de Museumvereniging in de beginjaren van de organisatie en toonde haar capaciteiten door M Leuven mee op de kaart te zetten”, zegt Luc Delrue, secretaris-generaal van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. “Met haar kennis en engagement zal Isabel de komende jaren ongetwijfeld een fantastisch verhaal schrijven voor het Kasteel van Gaasbeek. Daarnaast zal ze werken aan een aantrekkelijke positionering in het Vlaamse en internationale erfgoedlandschap.”