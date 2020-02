Ish Ait Hamou krijgt Van Acker Prijs

Vilvoordenaar Ish Ait Hamou werd bekend bij het grote publiek na z’n deelname aan tv-programma’s als So You Think You Can Dance, maar ontpopte zich de laatste jaren ook als een begenadigd schrijver en theatermaker. “Als Van Acker Stichting hebben we bijzonder veel waardering voor het oprecht positivisme dat zijn werk uitstraalt, het geloof in de mens zeg maar, ook in moeilijke tot bikkelharde omstandigheden”, zegt voorzitter Alain Petit. “En dat alles doet hij zonder melig te worden en zonder opgestoken vingertje. Nooit polariserend of vulgariserend, maar met een ontwapende zachtmoedigheid die we vandaag zo weinig terugvinden in onze samenleving.” Ish Ait Hamou treedt met z’n Van Acker Prijs in de sporen van onder meer Louis-Paul Boon, Hugo Claus, Toots Thielemans, en de broers Dardenne.