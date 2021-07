Italianen voor België-Italië: "Schrik van Lukaku"

Vanavond spelen de Rode Duivels hun kwartfinalewedstrijd op het EK tegen Italië. Als de Belgen winnen, spelen ze de halve finale. Maar hoe leven de Italianen uit onze regio toe naar de wedstrijd? We trokken naar restaurant Da Lino in Zaventem waar chef Giancarlo, zijn twee broers en vader vandaag aan niks anders kunnen denken.

In restaurant Da Lino in Zaventem is de wedstrijd van vanavond vandaag hét gespreksonderwerp. “Mijn klanten geven als pronostiek 2-1 voor België, maar als ik mijn hart volg, ga ik voor een 1-0 overwinning voor Italië,” aldus Giancarlo Salvaggio van Da Lino. Ergens is dat met een dubbel gevoel. Giancarlo woont sinds 1985 in België, maar zijn bloed blijft Italiaans. Hij drukt dit uit in zijn restaurant met een bijzondere pizza waarin beide driekleuren verwerkt zijn.

Giancarlo zal de wedstrijd met één oog moeten volgen, want zijn restaurant is vanavond gewoon open. En hij weet dat veel Italianen schrik hebben van één Belg: Lukaku. “Zelfs een ploegmaat van hem bij Inter in Italië zei: ‘Lukaku is de beste nummer 9 van de wereld. Hij kan zelfs drie verdedigers in één keer meeslepen’.” Giancarlo toont zich in elk geval sportief: “als de Belgen winnen, ga ik niet ongelukkig zijn. Maar ik ga ook geen feestje bouwen.”