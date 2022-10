Jacht op everzwijnen Steenokkerzeel noodgedwongen uitgesteld

De geplande everzwijnenjacht in Perk van gisteren is in het water gevallen. Het was de bedoeling om de dieren te schieten wanneer het maïs werd geoogst, maar de pikdorser bleek in panne te staan. De jacht zal een van de komende dagen alsnog plaatsvinden, want de everzwijnen hebben intussen al ernstige schade veroorzaakt. Onder meer bij Paula (85): “Heel mijn gazon is omgewoeld.”

Zowel in Perk als in Melsbroek zijn everzwijnen actief. Sinds een goeie week zijn er schademeldingen in maïsvelden, bossen en tuinen van inwoners. Omdat er in Steenokkerzeel een nultolerantie geldt voor everzwijnen, stond er gisteren een jacht gepland door de lokale wildbeheerseenheid Barebeek. Maar die missie werd afgeblazen toen de pikdorser defect bleek te zijn.

Het is niet duidelijk hoeveel everzwijnen verjaagd moeten worden uit Steenokkerzeel. “We hebben ze nog niet gespot,” aldus boswachter Marc Van Speylebroeck. “We veronderstellen dat het over twee verschillende groepjes gaat, eentje in Perk en eentje in Melsbroek. Paula uit Melsbroek kreeg de wilde dieren al over de vloer. “Ze hebben mijn gazon omgewoeld. Mijn gras is om zeep, maar mocht dit gebeuren op de Melsbroekse Golf, dan zou dat nog veel erger zijn.” Boswachter Van Speylebroeck laat weten dat de uitbaters van het golfterrein verwittigd zijn.