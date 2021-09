Jagers wildbeheerseenheid Land Van Aalst zijn vandalisme beu

Onbekenden viseren de observatietorens van de wildbeheerseenheid al enkele jaren, maar nu is de maat vol. Er zijn in totaal al tien pv's opgesteld bij de politie. “Een van de metalen torens is zelfs doorgeslepen met een slijpschijf. Het is wraakroepend”, zegt boswachter Luc Van Den Meersch. “Er wordt heel veel tijd in gestoken. Bijna dagelijks gaan we in de natuur om alles te controleren. We doen aan natuurbehoud en natuurbeheer. Als je dan ziet dat er zulke vandalenstreken gebeuren, dat is pijnlijk. We vermoeden dat het om mensen gaat die de jacht niet genegen zijn. Maar wie het zijn, weten we voorlopig niet. We hebben herkenbare foto’s en die hebben doorgegeven aan de politie.” Natuurpunt Affligem veroordeelt intussen de vernielingen. “Wij distanciëren ons zeker en vast van dit vandalisme”, zegt voorzitter Peter De Somer. “We hebben in het verleden zowel voor wat betreft het Kluizenbos als wat beteft de Koudenbergbeekvallei overeenkomsten gemaakt met de jagers om op een ordentelijke wijze samen te genieten van het landschap hier en dat willen we ook zo houden.”