Jan Portaelsziekenhuis: "Klaar om coronavirus op te vangen"

Nu er al besmettingen met het coronavirus zijn in Italië, Frankrijk en Duitsland, is de kans groot dat er ook in ons land mensen besmet geraken. De ziekenhuizen staan klaar om die op te vangen. Ook het Jan Portaelsziekenhuis in Vilvoorde staat paraat. Vorige week deed het ziekenhuis nog een oefening in samenwerking met Defensie.

De kans is groot dat er ook in ons land binnenkort patiënten opduiken die besmet zijn met het coronavirus, al is er volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) geen reden tot paniek. De ziekenhuizen staan klaar met procedures en een actieplan. Ook het Jan Portaelsziekenhuis heeft de nodige maatregelen getroffen.

"Als er een patiënt binnenwandelt waarbij we vermoeden dat die besmet is met het coronavirus, krijgt die eerst een mondmasker", zegt Helena Polfliet van het Jan Portaelsziekenhuis. "Vervolgens zal de medische dienst van het departement Defensie met een voertuig van het militair hospitaal de patiënt ophalen en naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel brengen."

Dat ziekenhuis is als referentieziekenhuis gespecialiseerd in de opvang van mensen met een besmettelijke ziekte. "Via de garage komt de patiënt brengen we de patiënt naar een wachtkamer waar op dat moment geen andere patiënten worden toegelaten. Zo komt die patiënt niet in contact met andere mensen. Via dezelfde garage haalt defensie de patiënt dan op. De procedure is vorige week getest, het personeel is goed voorbereid."

Moest het nodig zijn werkt het ziekenhuis in Vilvoorde ook wat samen met het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. "Van ongerustheid is voorlopig geen sprake. Ik denk dat het personeel er heel rustig mee omgaat. Er is natuurlijk ook de procedure van meteen het mondmasker op te zetten. Het personeel op zich weet wat er te doen staat."