jO Deblieck stelt tentoon in de Camme

In De Camme in Perk bij Steenokkerzeel loopt momenteel een retrospectieve tentoonstelling van kunstenaar jO Deblieck. Deblieck woont al jaren in Melsbroek en was in een vorig leven directeur van de Academie van Anderlecht.

jO Deblieck is intussen 77 en al erg lang actief als kunstschilder en beeldhouwer. “Een mens bestaat uit geest, hersenen en materie”, zegt curator Gilbert Putteman. “jO werkt vanuit beiden. De abstracte kunst van jO werkt troostend en kan heel wat emoties opwekken.” Deblieck studeerde aan het Sint-Lukasinstituut in Brussel. Later werd hij directeur van de Academie voor Beeldende Kunsten. Tot op vandaag is jO in de weer in z’n atelier. “Telkens opnieuw ben ik gepassioneerd nieuwsgierig bij de aanzet en de uitwerking van een beginnend beeld, schilderij of tekening. Dat houdt me na al die jaren nog altijd gaande.”

De tentoonstelling is nog te bezoeken op 3 oktober van 20 tot 23 uur, en vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 oktober van 14 tot 19u in De Camme in Perk.