Jo Vander Meylen legt eed af als burgemeester van Beersel

Jo Vander Meylen werd in 2007 OCMW-raadslid en was toen directeur van de gemeentelijke basisschool. Sinds 2013 is hij voltijds schepen van onderwijs, kinderopvang, gezondheid en preventie, sociale zaken, welzijn en gelijke kansen. De burgemeesterswissel was begin deze coalitie afgesproken. “Elke gemeente evolueert, of je dat nu wil of niet. Ik vind het belangrijk dat je als burgemeester elke Beerselaar in die evolutie probeert mee te nemen. Iedereen moet zijn plek vinden. Iedereen moet ook open staan om anderen die plek te gunnen,” zegt Jo Vander Meylen.

Voor provinciegouverneur Jan Spooren blijft de eedaflegging van toekomstig burgemeesters een speciaal moment. “Als voormalig burgemeester weet ik hoe mooi het mandaat van burgemeester is. Je staat dichtbij je burgers en kan zaken realiseren die echt het verschil voor je burgers kunnen maken. Door de opeenvolgende crisissen van de afgelopen twee jaar besef ik nog meer dan ooit te voren hoe belangrijk onze burgemeesters zijn om de lokale uitdagingen aan te pakken. Ik heb er alle vertrouwen in dat Jo Vande Meylen dat uitstekend zal doen in Beersel,” besluit provinciegouverneur Jan Spooren.