Joke Lenseclaes nieuwe gemeenteraadsvoorzitter van Overijse

Van den Berge vond zijn nieuwe functie niet verenigbaar met het mandaat van gemeenteraadsvoorzitter en diende eind juni al z'n ontslag in. De Overijsenaar was zo'n twintig jaar gemeenteraadslid en dertien jaar schepen. De wissel wordt tijdens de gemeenteraad van 11 augustus bekrachtigd. Joke Lenseclaes is de achternicht van burgemeester Inge Lenseclaes en was tijdens de laatste jaren van de voorbije legislatuur OCMW-voorzitter. Momenteel is zij voorzitter van de afvalintercommunale Interrand.

De vrijetijdsregio waar Van den Berge beleidscoördinator van wordt, verenigt de gemeenten Bertem, Hoeilaart, Huldenberg, Overijse, Tervuren en vzw de Rand. “We staan in de Druivenstreek voor een toegankelijke en kwaliteitsvolle vrijetijdswerking, gecreëerd met en voor de bevolking, die bijdraagt aan een sterk verbonden gemeenschap", zegt Peter Van den Berge. "Het is nu tijd een versnelling hoger te schakelen met de uitvoering van de opgemaakte cultuurnota. Onder meer de uitrol van de ‘Uitpas’, thematische netwerkmomenten rond erfgoed, een cultureel project voor de regio en Jazz met Pit uitrollen in de regio staan op de agenda."