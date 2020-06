Jonge Assenaar maakt documentaire over Antwerpse ex-crimineel

Het is de periode van examens, thesissen en eindwerken. Dat geldt ook voor Arthur Robberecht uit Bollebeek bij Asse. De 24-jarige televisiestudent van de Thomas More Hogeschool in Mechelen is dan ook trots om zijn documentaire ‘Charly Badibanga – On the River Side’ voor te stellen.

Arthur Robberechts studeert dit jaar af in de BATAC-richting, een unieke televisieopleiding in ons land aan de Thomas More hogeschool in Mechelen. Samen met zijn collega-studente Emilie Meyvis maakte hij voor die gelegenheid een documentaire rond een ex-crimineel, Charly Badibanga.

Badibanga groeide op in België, maar kende een moeilijke jeugd. Daarom werd hij door zijn vader naar een strenge oom in Amerika gestuurd. Helaas, daar gaat het van kwaad naar erger. Al snel duikt Charly het straatleven in en wordt hij opgepakt en veroordeeld voor een reeks gewapende overvallen. Maar na zijn vrijlating keert Badibanga terug naar Linkeroever (‘River Side’) in Antwerpen en betert hij zijn leven. Hij wordt jeugdwerker en helpt andere jongeren met een moeilijke thuissituatie op het rechte pad te blijven.

Waarom Robberechts ervoor koos om over Badibanga’s leven een documentaire te maken, zie je in ons nieuws.