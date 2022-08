Jonge regiogenoten rijden met zonnewagen door Zuid-Afrika

Het Agoria Solar Team is een studententeam van de KU Leuven dat zonnewagens bouwt en ermee deelneemt aan internationale wedstrijden. “De Sasol Solar Challenge is een gloednieuwe uitdaging en ook de langste wedstrijd tot nu toe voor het team”, vertelt piloot Ronan Beauthier uit Vilvoorde. “Ik kijk er super hard naar uit om te beginnen aan de wedstrijd. Het is voor mij de eerste keer dat ik met de zonnewagen tussen het verkeer zal rijden. Tot nu toe heb ik enkel op afgesloten testbanen kunnen rijden met de BluePoint Atlas.” De wedstrijd wordt gereden van vrijdag 9 tot vrijdag 16 september, tussen Johannesburg en Kaapstad. Pieter April uit Meise moet er als teamleider voor zorgen dat de samenwerking binnen het team vlot verloopt. “Om een zonnewagen doorheen Zuid-Afrika te loodsen moet het hele team heel goed samenwerken", zegt Pieter. "Hierbij is niet enkel het technische aspect van de zonnewagen belangrijk: elke avond moet er een tentenkamp opgebouwd worden, er moet gekookt worden voor iedereen, de piloten krijgen een briefing van de route van de volgende dag, onze sociale media worden geüpdatet … Ik probeer al deze verschillende taken te coördineren en in goede banen te leiden.”