Jonge Vilvoordenaren helpen in zwaar getroffen Verviers

Zo’n 25 jonge Vilvoordenaren trokken gisteren naar het door noodweer zwaar getroffen Verviers, gewapend met kledij, dekens, maar ook stroomgeneratoren en dompelpompen. De jongeren zetten mee hun schouders onder een solidariteitscampagne voor de slachtoffers van de watersnood in ons land. "Het is heel moeilijk om die puinhoop daar te zien, maar ook mooi om te zien dat solidariteit geen grens of cultuur kent", getuigt Asia.

De beelden van de waterellende in Wallonië hebben heel wat mensen beroerd, ook jongeren vanuit Vilvoorde. The18, een project dat jongeren helpt richting werk en opleiding en ook vrijetijdsactiviteiten aanbiedt, organiseerde een inzamelactie voor de slachtoffers. Gisteren staken een 25-tal jongeren de handen uit de mouwen in het rampgebied. “We hebben een bakfiets bij met stroomgeneratoren en dompelpompen in”, zegt opbouwwerker Frank Mercado-Avalos. “De getroffen inwoners kunnen hun GSM bij ons opladen, wij helpen met het leegpompen van kelders, noem maar op. We hebben ook een tent opgezet waar we koffie, muntthee en koekjes aanbieden. Verder hebben we ook dekens en poetsgerief bij. Van deur tot deur bellen de jongeren aan met de vraag of ze hulp nodig hebben."

Met laarzen en schoppen trekken de jongeren door Verviers. Het natuurgeweld raakt de jongeren diep. “Het lijkt hier net een oorlogsgebied”, getuigt Mohammed Abibi. “Toen ik zag hoeveel mensen getroffen waren, vond ik dat ik dat niet kon negeren. Het raakt ons sowieso en het is onze plicht om burgers te helpen.”