Jongeman komt om bij ongeval op E40 in Ternat

Vannacht is op de E40 in Ternat een wagen met hoge snelheid ingereden op een vrachtwagen. Een jonge twintiger kwam daarbij om het leven. Door het dodelijke ongeval verloopt de ochtendspits zwaar. Er staat er meer dan tien kilometer file richting Brussel.

Het ongeval gebeurde rond vier uur vannacht. Een wagen die richting Gent reed, reed met hoge snelheid in op een vrachtwagen. De bestuurder van de wagen, volgens de federale politie een jongeman geboren in 2001, overleefde de klap niet. Eerst was de snelweg volledig versperd, maar momenteel kan je over de rechterrijstrook en de pechstrook rijden. Het zal nog een tijdje duren tot de E40 volledig vrij zal zijn.

Door het ongeval verloopt de ochtendspits bijzonder zwaar. Er staat meer dan tien kilometer file in de richting van Brussel. “Er staat een lange file van voor het knooppunt Groot-Bijgaarden. Omrijden blijft een goed idee”, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. “Op de Ring rond Brussel is het aanschuiven vanaf Wemmel."