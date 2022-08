Jongste deelnemer Dodentocht moest forfait geven na 50 km

Vochtproblemen in de knie en een blokkade in de rug zorgden ervoor dat Thibou in de Rode Kruispost in Lippelo te horen kreeg dat hij beter niet meer verder stapte in de Dodentocht. Dat zegt de 15-jarige in Het Nieuwsblad.

Thibou trainde de voorbije maanden om de Dodentocht van 100 kilometer uit te wandelen en was zich ervan bewust dat dat een moeilijke klus zou worden. Toen bekend raakte dat de Dodentocht omwille van de hittegolf ingekort werd tot 65 kilometer was Thibou ontgoocheld, omdat de tocht daardoor niet langs zijn thuishaven Opwijk zou lopen.