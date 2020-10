In Hoeilaart volgt Joy Sergeys van Open VLD haar partijgenote Eva De Bleeker op als schepen van onder meer Sport, Onderwijs, Gelijke Kansen en Klimaat.

Joy Sergeys volgt Eva De Bleeker op in Hoeilaarts schepencollege

De Bleeker werd vorige week aangesteld als staatssecretaris in de nieuwe federale regering en moest haar schepenmandaat in Hoeilaat meteen neerleggen. Joy Sergeys is 30 jaar en hr-manager. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd ze verkozen tot gemeenteraadslid. Op 26 oktober wordt Sergeys officieel tot schepen benoemd.