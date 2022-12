Op de Markt in Wermmel is in de nacht van vrijdag op zaterdag een juwelier leeggeroofd. De daders gebruikten zware hamers om binnen te dringen en brachten veel schade toe. Ze zijn gefilmd, maar konden ontkomen. De uitbaatster is in shock.

De daders waren volgens de uitbaatster die de camerabeelden zag met drie: twee die de zaak binnendrongen en er zou ook één achtergebleven zijn in een bestelwagen, al is dat niet helemaal duidelijk. “Gelukkig was ik niet aanwezig en gebeurde het ’s nachts, maar de shock is enorm bij het zien van de schade. Niet alleen materieel, maar ook mentaal. Ik doe mijn job met passie. Dit komt heel hard aan. Ik voel me niet meer veilig, het is zeer confronterend dat ze hier hebben ingebroken en zoveel schade aanrichtten”, vertelt uitbaatster Saz Hulya.

Rond half zes ’s nachts ging het alarm af, 25 minuten later was de politie ter plaatse. “Maar het was te laat. In amper drie minuten tijd sloegen ze het onderste veiligheidsglas van de beveiligde voordeur in en beukten ze erop totdat het glas er uiteindelijk uitviel. Dan gingen ze binnen en vernielden ze werkelijk alles. Glazen kasten ineengeslagen, de schade is groot. Uit de camerabeelden blijkt ook dat ze zich van niets iets aantrokken. Ze kwamen met een witte bestelwagen, namen hun tijd en beukten met een zware hamer op deur zaterdagochtend”, aldus Hulya.

Vriend Jos De Knijf kwam als vriend ter hulp. Hij vindt het niet kunnen dat de openbare camera’s geen beelden hebben. Burgemeester Walter Vansteenkiste bevestigt dat er nog niet overal nieuwe actieve camera’s zijn. “Er is een overgangsperiode met een nieuw systeem, dat zal zo snel mogelijk worden geactiveerd”, stelt de burgemeester.