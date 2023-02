Kampenhout zoekt nieuwe dorpsdichter

Al sinds 2015 geeft het lokaal bestuur een podium aan taalgevoelige troubadours, die drie jaar lang al het moois in Kampenhout willen bezingen. Helene De Man was de eerste in het rijtje. Zij werd in 2018 opgevolgd door Michiel Van Bulck, die vervolgens in 2020 de fakkel doorgaf aan Els Smedts.

De strijd om het vierde dorpsdichterschap is vanaf nu geopend. Kandidaten moeten ouder dan 16 jaar zijn. De nieuwe dorpsdichter is iemand die van prachtige poëzie houdt, van enthousiasme bruist en een warm hart voor Kampenhout heeft. Hij of zij wil op regelmatige basis over plaatsen, mensen of gebeurtenissen in de witloofgemeente schrijven. Of dat nu vanuit een algemeen oogpunt of vanuit de eigen beleving gebeurt, mag de dorpsdichter zelf bepalen. Het reilen en zeilen in Kampenhout is altijd het vertrekpunt, maar de dichterlijke vrijheid is werkelijk grenzeloos.

Kandidaturen

Kandidaten dienen hun kandidatuur per post in, gericht aan team Cultuur (Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout), of overhandigen ze persoonlijk aan het onthaal van het gemeentehuis. Die bevat een motivatie en drie Nederlandstalige gedichten, waaronder eentje over Kampenhout en twee over een zelfgekozen onderwerp. Alle info over de zoektocht naar de nieuwe dorpsdichter vind je via www.kampenhout.be/dorpsdichter.

Op de foto: dorpsdichter Els Smedts