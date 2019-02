Kamperen aan ’t Schooltje van Oppem

In totaal zijn er maar acht plaatsen meer vrij in ’t Schooltje van Oppem, minder dan het aantal ouders dat nu al aan het kamperen zijn. De ouders kunnen overdag terecht in de parochiezaal en de tuin van de Kerkfabriek. 's Nachts slapen ze in de polyvalente zaal van de school. De inschrijvingen starten vrijdagochtend, maar sinds gisterochtend zijn alle plaatsen volzet.

“Ik ben hier van zondagavond om zeker te zijn van een plaats. Normaal gaat ons kindje hier de komende negen jaar naar school, dus enkele dagen kamperen heb ik er wel voor over,” zegt ouder Dieter De Catte. “We hebben bewust gekozen voor deze school omdat de leerprincipes ons bevallen. Bovendien wonen we vlakbij.”

’t Schooltje van Oppem is een Montessorischool. In die leermethode is het de taak van onderwijzers om te herkennen wat een kind op een bepaald moment wil leren, en om de juiste materialen en omgeving daarvoor aan te bieden. De vrije wil en het tempo waarop een kind leert staat centraal.

Normaal is het de laatste keer dat er in ’t Schooltje van Oppem gekampeerd zal worden. Vanaf volgend schooljaar moet er een digitaal aanmeldingssysteem komen.