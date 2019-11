Kapelle-op-den-Bos wil af van Cyriel Verschaevelaan

Het Kortrijkse stadsbestuur heeft besloten om de Cyriel Verschaevestraat een andere naam te geven. In onze regio ligt ook een straat die de naam draagt van de Vlaamse priester: de Cyriel Verschaevelaan in Kapelle-op-den-Bos. Ook die gemeente overweegt om Cyriel Verschaeve uit de straatnaam te halen. De man collaboreerde tijdens de Tweede Wereldoorlog met de Duitsers.

Al een tijdje is er ons land de discussie over het verwijderen van beelden of straatnamen die verwijzen naar een donker verleden. Denk aan de Baron Jacquesstraat in Halle of de Leopold II-laan in Hoeilaart. Ook Cyriel Verschaeve is her en der uit het straatbeeld verdwenen. De priester werd ter dood veroordeeld omdat hij zijn medewerking verleende aan het naziregime. Kapelle-op-den-Bos wil nu ook af van de straatnaam.

"De vorige legislatuur kwam een naamsverandering al ter sprake, maar toen werd de Cyriel Verschaevelaan behouden. We denken met het nieuwe bestuur er ernstig over na om de naam te veranderen", zegt burgemeester Renaat Huysmans. "Maar omdat het toch wel gevolgen heeft voor de inwoners van de straat, willen we eerst een bewonersvergadering organiseren."

Die bewonersvergadering stond oorspronkelijk gepland op het einde van dit jaar, maar wordt naar het voorjaar van 2020 verschoven. "De commotie rond de naam is eerder beperkt hier, maar we beseffen dat de naam zwaarbeladen is. Wat de nieuwe naam wordt van de straat? Dat weten we nog niet. De straat naar een vrouw vernoemen, ook iets dat leeft, is zeker een optie", besluit Huysmans.