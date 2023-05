Kapelse 'Heero's van de Achterban(d)' fietsen 1.000 km voor KOTK

Een Kapels kwintet dat zich de Heero’s van de Achterban(d) noemt, fietst dit Hemelvaartweekend 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. “Deze uitdaging is een eerbetoon aan familie en vrienden die strijden of streden tegen kanker,” zegt Jan Vernaillen van VeeloHeero. “Meer nog: zij zullen ons tijdens de hele tocht mentaal ondersteunen.”

De Achterban(d) is een Kapelse vereniging die zich inzet voor Kom op tegen Kanker. “Het doel is om geld in te zamelen voor Kom om tegen Kanker en zo kankeronderzoek te steunen,” aldus Vernaillen. De Heero’s organiseerden al verschillende acties. Zo was er een quiz, werden er frangipanetaarten verkocht en werd er een spaghettislag op poten gezet. In het totaal haalde de groep al meer dan 16.000 euro op.

Dit jaar rijden thomas Vastenavondt (37), Kris Wellens (37), Pieter Van Roosbroek (37), Josky De Vleminck (60) en François Dumoulin (42) samen de 1.000 km. Dat doen ze met de steun en in een nieuwe outfit van VeeloHeero. “We zullen elkaar afwisselen en samen de eindstreep halen,” legt Pieter Van Roosbroeck uit. “Elke dag merken we hoeveel leed kanker veroorzaakt, daarom doen we dit.”