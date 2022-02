Kapster Lindsay opnieuw naar Eurovisiesongfestival

De 66ste editie van het Eurovisiesongfestival vindt plaats van 10 tot 14 mei in het Italiaanse Turijn. Blijkbaar waren de artiesten en organisatie vorig jaar zo tevreden over haar werk, dat Lindsay vrijwel meteen opnieuw gevraagd werd. Even twijfelde ze om naar Italië te trekken, want naast haar kapsalon Hairlin in Gooik en Winnik Avenue in Denderwindeke, bij Ninove, is Lindsay ook mama van drie jonge kinderen. Maar omdat het om zo’n unieke ervaring gaat, grijpt de kapster uit Gooik die met beide handen.