Karmelitessen en kunst: expo in Troostbasiliek viert 20 jaar

Twintig edities, twee goedgevulde weekends, 25 kunstenaars, honderden kunstminnenden en…nog 12 inwonende zusters. De naakte cijfers van Kunst in de Troost, de fraaie expo bij de zusters karmelitessen in Vilvoorde. Dit weekend is het weer zover.

In Vilvoorde zetten de zusters karmelitessen van Onze-Lieve-Vrouw van Troost dit weekend hun poort, én hun ravissante tuin, open voor de 20ste editie van de tentoonstelling Kunst in de Troost. 25 beeldhouwers, schilders en grafische kunstenaars stellen werk tentoon in de binnentuin of de aanpalende kloostergebouwen. Alle werken zijn te koop en de opbrengst gaat naar de restauratie van de 17de eeuwse Troostbasiliek. En om de viering van twee decennia Kunst in de Troost wat extra luister bij te zetten, werd ook een dichtbundel samengesteld met werk van professionele poëten maar ook mensen van alle slag die een band hebben met klooster of basiliek.

Je kan kunst kijken en kopen in de Troost nu zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur en ook volgend weekend tijdens de Troostkermis. Ook op maandag 13 mei staat de poort van de Troost wagenwijd open, tijdens de Vilvoordse jaarmarkt. RINGtv biedt je vanavond al een bevoorrechte blik op de kunstige koopwaar...