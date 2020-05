Kasteel van Gaasbeek opent laatste keer voor grondige restauratie

Met ‘Last Call for Gaasbeek’ plaatst het Kasteel van Gaasbeek een laatste keer z’n topstukken in de kijker. De verzameling werken voert je terug naar de functies die het kasteel doorheen de eeuwen had: van middeleeuwse burcht en strategisch bolwerk tot riante zomerresidentie of zelfs toevluchtsoord voor politieke bannelingen.

Bezoekers zullen zich wel moeten houden aan maatregelen rond het coronavirus. Dat geldt ook voor de aanpalende museumtuin, die ook morgen de deuren opent. Daarmee openen twee grote toeristische attracties in het Pajottenland opnieuw de deuren. Vooral de indrukwekkende collectie leivormen geeft de Museumtuin wereldfaam.

“We zijn bijzonder blij dat we deze unieke plek opnieuw kunnen openstellen voor het publiek. Er wordt een maximum aantal bezoekers vastgelegd. Ook vragen we de bezoekers zich strikt aan de richtlijnen van onze toezichthoudende vrijwilligers te houden. De tuin is groot genoeg om het vooropgestelde aantal bezoekers op een aangename manier te ontvangen”, zegt Wim De Maeyer, regiobeheerder van Natuur en Bos.