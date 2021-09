Kasteelklooster Terloo gastheer voor 19de editie Kunst in het Dorp

Zo’n 600 kunstliefhebbers bezochten afgelopen weekend de jaarlijkse kunsthappening Kunst in het Dorp. Die wordt dit jaar georganiseerd op een historische locatie: het kasteelklooster Terloo in Bellingen.

In en rondom het kasteelklooster stellen niet minder dan 52 kunstenaars hun creaties tentoon. De kunstenaars hebben hun werken geïntegreerd in de historische ruimtes van het kasteelklooster, maar ook in de tuin of het nabijgelegen bos. Je vindt er schilderijen, beeldhouwwerken, maar evengoed ook audiovisuele installaties, juwelen, glaskunst en fotografie. Wie Kunst in het Dorp wil bezoeken, kan dat nog nu vrijdag, zaterdag en zondag.