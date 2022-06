In Liedekerke wordt Katia Segers (Vooruit) vanaf 1 juli schepen van onder meer Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. Ze volgt Dirk Lodewijk op, die met pensioen gaat.

Katia Segers ruilt zitje in senaat voor schepenambt Liedekerke

Een schepenambt mag wettelijk niet gecombineerd worden met het senatorschap, dus neemt Katia Segers (Vooruit) ontslag uit de senaat. Ze blijft wel Vlaams parlementslid. Segers volgt in het schepencollege van Liedekerke Dirk Lodewijk op. Hij was 22 jaar lang schepen en gaat met pensioen. Segers neemt zijn mandaat over op 1 juli. “Samen met het voltallige college wil ik verder mijn schouders zetten onder een goed, progressief, duurzaam bestuur van Liedekerke op maat van elke Liedekerkenaar”, aldus Katia Segers.