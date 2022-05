Kerk Ruisbroek krijgt restaurant en polyvalente zaal

In Ruisbroek, deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw, krijgt de Jan Ruusbroec-kerk de komende jaren een stevige metamorfose. Er zal minder plek zijn voor de erediensten, en in de plaats komt er een grote polyvalente zaal én een restaurant dat zal worden uitgebaat door hotelschool COOVI. Het gemeentebestuur trekt 2,6 miljoen euro voor uit voor het project.

De Jan Ruusbroec-kerk in Ruisbroek krijgt een volledige metamorfose. Het moet een gezellige plek worden, waar mensen kunnen samenkomen. “Er zal, op het verdiep, nog altijd plaats zijn voor erediensten, maar het zal gaan om maximaal 96 plaatsen, omdat er minder praktiserende gelovigen zijn”, legt burgemeester Jan Desmeth (N-VA) uit. “Onderaan zal hotelschool COOVI Resto Ruisbroek uitbaten. En dan is er nog de derde functie: dat is een grote polyvalente zaal voor allerlei activiteiten.” Eind volgend jaar starten de werken, in de loop van 2025 moet alles af zijn. “We hopen dat we hiermee echt wel een boost kunnen geven aan de sociale cohesie van deze lokale gemeenschap in Ruisbroek”, besluit Desmeth.

Ook in de Sint-Pieterskerk in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw starten binnenkort werken. Daar gaat het om fase drie van de restauratiewerken. Dan wordt het middenstuk aangepakt. Het koor en de toren staken al in een nieuw kleedje, maar sinds 2014 is er niets meer veranderd.