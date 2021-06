Kermissen Zaventem en Sterrebeek eerste in de regio

Vanaf morgen zijn kermissen opnieuw toegelaten. Zaventem maakt meteen gebruik van die versoepeling om twee kermissen tegelijkertijd te organiseren: één in het centrum van Zaventem en één in deelgemeente Sterrebeek. Het zijn de eerste evenementen in vele maanden in de luchthavengemeente.

Traditioneel vindt de kermis van Zaventem plaats in het eerste weekend van juni, maar de foorkramers vroegen om de kermis met een weekje uit te stellen. Het gemeentebestuur ging in op die vraag. “De foorkramers hebben moeilijke financiële tijden achter de rug. We hopen dat andere steden en gemeenten ons voorbeeld zullen volgen en zo de foorkramers een duw in de rug geven”, aldus schepen van Feestelijkheden Dirk Philips. “De kermis is meteen ook de eerste activiteit in lange tijd die in onze gemeente wordt georganiseerd. Onze kinderen, jongeren en wat minder jongeren hebben hier echt heel erg naar uitgekeken.”

De kermis op het kerkplein van Zaventem is goed voor 28 attracties en kramen. Tegelijkertijd is er ook kermis in deelgemeente Sterrebeek. Daar staan een vijftiental kramen. Wie de kermissen bezoekt, zal wel rekening moeten blijven houden met coronamaatregelen. “Dat zijn dezelfde als tijdens een marktbezoek: mondmasker en social distancing van 1,5 meter zijn verplicht. Handgel zal ter beschikking staan aan in- en uitgangen en signalisatie zal de looprichting aanduiden”, aldus Philips.