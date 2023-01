Kevin Sonck (41): "Zeker nog een jaar bij SK Oetingen"

In RINGtv Sport maak je kennis met voetballer Kevin Sonck die op zijn 41 ste nog altijd het mooie weer maakt in derde provinciale. Hij is één van de drijvende krachten van leider SK Oetingen en denkt nog lang niet aan stoppen.

Kevin Sonck begon met voetballen toen hij zes jaar was en denkt 35 jaar later nog niet aan stoppen. Hij heeft er al een mooi parcours op zitten. “Ik ben begonnen in de A-ploeg en speelde het hoogst in vierde nationale. Ik denk echt dat ik het maximum uit mijn carrière heb gehaald en ben daar heel tevreden over.”

Zijn club Oetingen is leider in derde provinciale en kan zeker nog een jaar op Sonck rekenen. “Ik heb nog een jaar toegezegd, want Oetingen krijgt een kunstgrasveld en ik wil dat mooie project nog meemaken. Daarna zien we wel. Ik zal er in elk geval geen datum op plakken, dat verwachten ze thuis ook niet.”

Kevin Sonck is de jongere broer van Wesley Sonck, de voormalige Rode Duivel. In diens schaduw staan, is niet altijd gemakkelijk. “In het begin was ik heel fier op mijn broer en vond ik het leuk. Die fierheid is er nu nog, maar altijd bekeken worden als ‘de broer van’ is minder leuk.”