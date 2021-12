KFC Malderen en FC Sint-Jozef fusioneren tot één grote club

In het voetbal gaan KFC Malderen en FC Sint-Jozef Londerzeel fusioneren. Beide ploegen spelen dit seizoen in de derde provinciale.

De nieuwe fusieclub zal in het seizoen 2022-2023 aantreden met een elftal in de derde provinciale én met een elftal in de vierde provinciale. De damesploeg zal spelen in de derde provinciale. De club zal ook beschikken over een beloften- en een veteranenploeg en zal meer dan twintig jeugdploegen tellen. De nieuwe naam van de fusieclub is nog niet bekend.