Kimeli heel even recordhouder op Engelse 2 mijl: "Moet onderzocht worden"

Atleten die deelnamen aan de meeting van OEH verzamelden punten voor hun ranking die bepaalt of ze zich kunnen kwalificeren voor het Europees kampioenschap, het Wereldkampioenschap en de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.

Isaac Kimeli uit Beersel had nog een extra doel voor ogen: het Belgisch record op de Engelse twee mijl aanvallen. “Het is een sprint tegen de klok”, klinkt het tijdens de wedstrijd bij de staionomroeper, en dan kom het: “Hij heeft het nationale record verbeterd. 8’14”98”’! Wat een prestatie van Isaac Kimeli.” De Beerselnaar is ook door het dolle heen. “Ik had echt goede benen vandaag,” lieten we kort na de wedstrijd optekenen.



Tot een uur later de onduidelijkheid begint. Kimeli verpulverde inderdaad het oude Belgische record van Emiel Puttemans, maar niet het 23-jaar oude record van de Marrokaanse Belg Mohammed Mourhit. Die atleet kreeg in 1997 na zijn huwelijk met een Luikse vrouw de Belgische nationaliteit. In hetzelfde jaar liep hij zijn record van 8’14”96”’. Het was zaterdagvond onduidelijk of hij die tijd als Belg of als Marokkaan neerzette.

Reactie Vlaamse atletiekliga

We trokken vandaag naar Ludwig Peetroons, algemeen directeur van de Vlaamse Atletiekliga. Hij klaart de lastige situatie van zaterdagavond uit: “Er is ter plaatse research gedaan naar de geschiedenis van Mourhit. De researcher concludeerde dat die nog Marokkaan was toen hij zijn prestatie neerzette, waardoor er tijdens de wedstrijd inderdaad gerefereerd werd naar het record van Emiel Puttemans.”

Als Mourit toch al Belg was, behoudt hij het record. Maar mocht dat niet het geval zijn, is het nieuwe record niet zomaar voor Kimeli. De Vlaamse Atletiekliga stapt dan eerst naar de Nationale federatie. “Daar moet worden uitgeklaard of Kimeli het record krijgt of niet.” Mogelijk draait de federatie daarmee een eigen beslissing van dertig jaar geleden terug. “Het bestuur van toen erkende het record van Mourhit, maar toch staat het record vandaag op naam van Puttemans. Het is een verwarrende situatie die onderzocht moet worden.” Vandaag kan er in elk geval niet gesteld worden dat Kimeli het record op zijn naam kon schrijven.