Kinderboeken kopen en yoga doen in de kerk van Buizingen

In Buizingen kan je sinds kort boeken kopen in de kerk. Drie vriendinnen zijn in de Don Boscokerk een bewustwordingscentrum begonnen en dat omvat onder andere een kinderboekenwinkel. “Ontdekken en leren staan centraal bij wat we doen,” klinkt het. Maar op zondag kan je in de kerk nog altijd naar de mis.

Samenkomen voor een babbel en een kop koffie, kinderboeken uitzoeken of je yogamatje uitrollen. Sinds kort zijn het geen vreemde taferelen in de Don Boscokerk in Huizingen. Nadia, Els en Nathalie kregen er de toestemming om hun bewustwordingscentrum uit te rollen.

De plannen zijn groots, want binnenkort krijgen de drie vrouwen versterking van gasten van vzw de Okkernoot, dat mensen met een beperking activiteiten en begeleiding aanbiedt. Eén afspraak is alvast erg duidelijk: op zaterdagavond moeten de winkel en yogamatjes verdwijnen, want op zondagochtend vindt er wekelijks nog een misviering plaats in de kerk.

De kinderboekenwinkel is open op woensdag- en vrijdagnamiddag en op zaterdag.

Meer hierover zie je maandag in ons nieuws.