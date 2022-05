Het kinderdagverblijf Zonnetje van Infano in Kampenhout schroeft de werking drastisch terug. De reden daarvoor is een groot personeelstekort. Al zeker tot en met midden juli worden wekelijks twee groepen volledig gesloten en ook de openingsuren worden ingekort. Ouders van de meer dan 70 kinderen zitten met de handen in het haar. Ze klagen de laattijdige communicatie aan en spreken over wanpraktijken.

Kinderdagverblijf in Kampenhout schroeft werking drastisch terug: “Voor ouders is dit niet haalbaar”

Vanaf vandaag blijven de helft van de stoelen van het kinderopvangcentrum van Infano in Kampenhout leeg. Deze week zijn alleen de kruipergroep en de grote peuters welkom, volgende week de jonge peuters en de babygroep. De oorzaak van de sluiting is de plotse uitval van zes personeelsleden. “Er zijn een aantal die zwanger zijn, dus die mogen niet meer in contact komen met de kinderen”, zegt Vince De Nil van Infano. “Dan zijn er ook nog een aantal die plots ziek zijn en er is ook iemand die langdurig ziek is.”

Enkele ouders spreken over wanpraktijken. “We moeten steeds nieuwe opvangmogelijkheden bedenken, ten koste van het werk. De kinderen zelf moeten zich constant aanpassen”, zegt een ouder die anoniem wil blijven. “Dit werd eenzijdig beslist, zonder eerdere aankondiging of mogelijk alternatief. Voor veel ouders is dit niet haalbaar.” Ouders hebben het probleem intussen bij de gemeente en Kind en Gezin aangekaart.

Infano zegt dat ouders op 3 mei wel al aangesproken zijn over het probleem. Er werd toen geluisterd naar hun bezorgdheden, maar er was geen enkele andere oplossing. "We begrijpen dat de ouders zo reageren. Daarvoor ook onze oprechte excuses. Maar zodra we een beslissing maken, proberen we zo snel mogelijk te communiceren", aldus De Nil. "We doen er alles aan om zo snel mogelijk terug op 100 procent te draaien, maar een datum kunnen we daar niet op kleven."

Personeel gezocht

In andere kinderdagverblijven in de streek zijn een paar plaatsen vrijgemaakt om noodopvang te bieden voor enkele kinderen, maar dat aantal is beperkt. Intussen zoekt Infano naar personeel en wil het inzetten op een positief verzuimbeleid. "We willen het over een andere boeg gooien en focussen ons heel hard op het welbevinden van onze medewerkers, zowel fysiek als mentaal", besluit De Nil.