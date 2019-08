In Sint-Martens-Bodegem bij Dilbeek loopt al enkele dagen een jonge wallaby vrij rond. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Het is onduidelijk waar het diertje vandaan komt.

De kleine kangoeroe is de voorbije dagen onder meer gespot in de René Decuyperstraat en de Vaartstraat in Bodegem. Het dier vangen blijkt niet zo eenvoudig te zijn. “Het is werk voor professionals,” zegt Hans Levain van de Ark van Pollare in Het Laatste Nieuws. “het gaat om stressgevoelige dieren die zich letterlijk dood kunnen springen als ze zich opgejaagd voelen.”

Wie het dier ziet, neemt het best contact op met de politie of de gemeentelijke diensten.