Kleuterschool Savio Dilbeek ontkent sluiting

Kleuterschool Savio in Dilbeek ontkent dat de schoolpoorten dichtgaan. Ze reageert daarmee op uitspraken van schepen van onderwijs Luc Deleu. Deleu zei dat de school zou moeten sluiten omdat enkele buurtcomités bouwplannen tegenhouden, waaronder ook die van Savio. De school moest al twee jaar in een nieuwbouw zitten, maar de eerste steen is nog altijd niet gelegd.

Bij Savio in Dilbeek reageren ze verrast op de eerdere uitspraken van schepen Deleu. “Wij sluiten helemaal niet”, zegt An Vrijders, directeur van scholengroep Don Bosco. Aan onze redactie laat Deleu weten dat zijn woorden uit de context zijn gerukt. Niet de volledige school moet sluiten, maar al zeker één klas. Volgend schooljaar zelfs al. “Het is zo dat we vanaf september starten met een onthaalkas minder omwille van de capaciteitsproblemen”, aldus Vrijders. “Onze infrastructuur is eigenlijk niet toereikend om zoveel kleuters hier te huisvesten. We waren van plan om om een nieuwbouw te creëren, maar die plannen zijn al enige tijd lopende, en we ondervinden hinder van een buurtcomité.” Daardoor is het behelpen. Zo doen de refter en turnzaal dienst als kleuterklassen. De capaciteit nam toe met het oog op de nieuwbouw aan de Wivinadreef. De kleuter- en lagere school zouden daar samenkomen op één campus, goed voor 770 leerlingen. Eerder weigerde Dilbeek zelf een vergunning. Nu voelt de school wel steun van de gemeente. “Er zijn goede gesprekken geweest met de gemeente. We leven op hoop.”