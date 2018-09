Koen Lintermans haalt podium WK halve triatlon niet

Koen Lintermans is er niet in geslaagd om het podium te halen op het WK halve triatlon in Zuid-Afrika. De Hallenaar werd 14de in zijn categorie. "Ik voelde al vrij snel dat ik geen superdag had. Dat was echt wel nodig om het podium te halen," zegt Lintermans.