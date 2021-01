Koffietafel met 69 personen stilgelegd in Nossegem

De politie heeft in de Zaventemse deelgemeente Nossegem zaterdag een koffietafel stilgelegd. In de woning waar de koffietafel doorging waren 69 personen aanwezig. Dat meldt Het Nieuwsblad. Eén persoon wist te ontsnappen, de anderen krijgen allemaal een boete. Bij enkele aanwezigen is het niet de eerste keer dat ze een boete krijgen omdat ze de coronamaatregelen overtreden.

Het was een buurtbewoner die opmerkt dat er veel volk bij elkaar was gekomen en de politie verwittigde. Het parket van Halle-Vilvoorde gaf daarop groen licht om de woning te doorzoeken. In de woning werden maar liefst 69 personen aangetroffen. Eén persoon kon aan de controle ontsnappen, alle anderen werden geïdentificeerd. Voor sommige aanwezigen was het niet de eerste keer dat ze betrapt werden op het niet naleven van de maatregelen.

Alle processen-verbaal werden overgemaakt aan het parket. Het is de procureur die moet beslissen of ze een boete van 750 euro krijgen of zich voor de rechter zullen moeten verantwoorden. De organisator van de koffietafal zal zich sowieso voor de rechter moeten verantwoorden.