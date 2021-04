Kraainem op een na duurste gemeente in Vlaanderen

Kraainem is de duurste gemeente in onze regio om een huis te kopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Statbel, het Belgische statistiekbureau. De mediaanprijs van een woning bedraagt er 583.000 euro. In de lijst van duurste Vlaamse gemeenten moet de faciliteitengemeente alleen Knokke-Heist laten voorgaan.

In de Vlaamse top-20 van de duurste gemeenten vinden we verder ook Wezembeek-Oppem (4), Sint-Genesius-Rode (6), Overijse (7), Linkebeek (11), Meise (14) en Wemmel (15). Naast de zeven gemeenten uit Halle-Vilvoorde vinden we ook de Vlaams-Brabantse gemeenten Tervuren, Oud-Heverlee, Keerbergen en Bierbeek terug in de top-20.

Onze provincie is dan ook weinig verrassend de duurste om een woning te kopen. “Voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing kostte er 300.000 euro, voor een huis in open bebouwing was de mediaanprijs er 385.000 euro en voor een appartement lag het prijsniveau op 228.000 euro”, aldus Statbel. Een open bebouwing in onze provincie werd in 2020 zo’n 4% duurder tegenover het jaar daarvoor, appartementen 6% duurder.

Vorig jaar werd er wel bijna een kwart minder huizen verkocht tegenover 2019. In 2019 noteerde Statbel zo’n 15.200 transacties, vorig jaar waren er dat iets meer dan 11.200. “Het aantal afgesloten compromissen kende tijdens de maanden april en mei een sterke terugval door de genomen maatregelen, wat zich enkele maanden later liet voelen”, aldus Statbel. “Vooral in de maanden juli en augustus lag het aantal transacties beduidend lager. Deze terugval werd gecompenseerd door een bijzonder hoog aantal transacties tijdens het vierde kwartaal.”