N-VA-parlementsleden Kristien Van Vaerenbergh en Jeroen Tiebout pleiten voor een Zorgcentrum na Seksueel Geweld in Halle-Vilvoorde. “Nederlandstalige slachtoffers van verkrachting blijven vandaag aangewezen op Franstalige hulp of moeten naar het Leuvense rijden na een traumatische ervaring”, zegt Kristien Van Vaerenbergh.

Kristien Van Vaerenbergh pleit voor Zorgcentrum na Seksueel Geweld in onze regio: “Waar wachten we nog op?”

Een Zorgcentrum na Seksueel Geweld is een dienst die in een aantal ziekenhuizen wordt aangeboden. Het centrum in Antwerpen, dat een jaar open is, vangt elke dag drie slachtoffers na verkrachting op. Het centrum helpt ook de kwaliteit van het gerechtelijk onderzoek vooruit waardoor de oplossingsgraad verhoogt. Onmiddellijk na het delict geven ze medische en psychische zorg, ze helpen bij het neerleggen van een klacht en doen het forensisch onderzoek om DNA-materiaal van de dader te verzamelen. N-VA-parlementsleden Kristien Van Vaerenbergh uit Lennik en Jeroen Tiebout uit Sint-Pieters-Leeuw pleiten nu voor zo’n centrum in onze regio. Ze roepen federaal staatsecretaris Sarah Schlitz op daar dringend werk van te maken.

“Zorg zou nooit mogen afhangen van de plaats waar je slachtoffer bent”, zegt Kristien Van Vaerenbergh. “Nederlandstalige slachtoffers kunnen terecht in het Sint-Pietershospitaal in Brussel. Dit ziekenhuis moet een tweetalige dienst verzekeren, maar dat blijkt in de praktijk dit vaak niet het geval te zijn. Het UZ Brussel was bereid een Nederlandstalig aanbod te bieden, maar staatssecretaris Schlitz vergat de financiering waardoor Nederlandstalige slachtoffers van verkrachting aangewezen blijven op Franstalige hulp of helemaal naar het Leuvense mogen rijden na een traumatische ervaring.”

Van Vaerenbergh en Tiebout vinden dat Nederlandstalige slachtoffers in de kou blijven staan. "We kunnen niet toestaan dat onze regio in deze materie achtergesteld wordt. We blijven aandringen snel de nodige financiering te voorzien en worden gesteund door onze lokale politiezones, het parket en de burgemeesters van Halle-Vilvoorde. Iedereen is vragende partij om dit zo snel mogelijk te regelen. Waar wacht staatssecretaris Schlitz nog op?”, vraagt Jeroen Tiebout.