Kruispunt Ginder-Ale dicht voor afbraak

De afbraak van de oude Ginder-Alebrouwerij in Merchtem begon in augustus vorig jaar. Dezer dagen wordt een groot bijgebouw neergehaald. Dat ruimt plaats voor een complex met winkels en appartementen. Uit veiligheidsoverwegingen is het kruispunt van de Dendermondestraat met de Kattestraat tot 15 januari afgesloten voor alle verkeer, er zijn omleidingen voorzien. In een latere fase, op het einde van de maand, zal de hele Kattestraat worden afgesloten. Het hele vernieuwingsproject zou eind 2020 voltooid moeten zijn.

Brouwerij Ginder-Ale was een baken in Merchtem-Centrum van 1871 tot 1991. Op het hoogtepunt werkten er zo’n 180 mensen. Sinds 1991, toen de productie door overnemer Interbrew naar Leuven werd overgebracht, stonden de gebouwen in Merchtem leeg.