Kunst in de Troost spijst renovatiekas karmelietessenklooster Vilvoorde

Zaterdag begint de 23ste editie van Kunst in de Troost. Dat is de jaarlijkse verkooptentoonstelling ten voordele van de restauratie van het 17de karmelietessenklooster en de basiliek Onze-Lieve-Vrouw van Troost in Vilvoorde. Meer dan 20 kunstenaars exposeren en verkopen hun werk in de tuin en de conventsgebouwen van het slotklooster, dat slechts één keer per jaar toegankelijk is.

Het karmelietessenklooster in Vilvoorde is een slotklooster dat in 1469 werd opgericht. Daarmee is de Vilvoordse karemelietessengemeenschap de oudste die nog bestaat in de wereld. Maar de eeuwenoude gebouwen vragen veel onderhoud. Om dat te financieren, organiseren de Vrienden van de Troost elk jaar een tentoonstelling. “Daarmee steunen we de zusters karmelietessen in de restauratie van de basiliek, wat intussen al flink gevorderd is,” legt Eric Meyvis, voorzitter van de Vriendenkring van de Troost uit. “Maar er zijn nog heel wat andere renovatiewerken, dus er is nog veel werk aan de winkel.”

Variatie

Kunst in de Troost is dan ook een verkooptentoonstelling. De exposanten komen uit Vilvoorde en omgeving, maar ook uit het buitenland. “Ik zorg voor een grote variatie aan kunstenaars,” zegt curator Karel Magnus. “Er is zowel brons als keramiek, glas en schilderijen, aquarel, fotokunst,… Voor elke mens en voor elk budget wil ik iets brengen.” Een kunstwerk kopen kan vanaf 50 euro.

Traditioneel kan je er ook een gelimiteerde fles champagne kopen met daarop een afbeelding van een exposerende kunstenaar. Dit jaar valt die eer te beurt aan Geert Van Rysseghem. Ook de opbrengst van de champagneverkoop gaat integraal naar De Troost.

Kunst in de Troost is geopend op zaterdag 22 en 29 en op zondag 23 en 30 april vanaf 14 uur. Ook op 1 mei, tijdens de Jaarmarkt in Vilvoorde, loopt de expo nog. De toegang is gratis.