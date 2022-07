Kunstenaars presenteren werk tijdens Kunstenaarsroute in Zemst

In Zemst vond vorige zaterdag en zondag de elfde editie plaats van de Kunstroute. Meer dan 75 kunstenaars zetten de deuren van hun ateliers open voor het grote publiek. Wij brachten een bezoek aan graficus en schilder Dirk Hughe in Eelwijt.

Dirk Huyghe is gefascineerd door de gezangen, kunst en mystiek van de middeleeuwen. Zijn schilderijen, etsen en linosneden zijn doordrongen van de middeleeuwse beeldtaal, hij ontwierp zelfs zijn eigen middeleeuwse geheimschrift. De blikvanger in het atelier van Dirk is een kopie van het Lam Gods, het wereldberoemde veelluik van de gebroeders Van Eyck dat in de Sint Baafskathedraal in Gent hangt. “Als je voor het Lam Gods staat word je door honderden details overrompeld en zie je eigenlijk niks. Wat heb ik gedaan ik heb, aan de hand van een kopie heb ik op ware grote alles vastgelegd en wat je ziet en tekent heb je echt gezien”, zegt Huyghe.

Door er met zijn neus op te zitten raakte Dirk Hughye nog meer overtuigd van zijn controversiële theorie over het Lam Gods die hij in de loop der jaren ontwikkelde en die je kan lezen in zijn boek ‘Vanhetlamgodsgeslagen’. “Daarin staat dat de oorspronkelijke eigenaar Jan van Beieren was. Met de restauratie hebben we dat kunnen vaststellen dat dat wel deglijk zo is en we kunnen het zwart op wit aantonen”, meent Huyghe. “Op het werk zie je volgens mij de Alpen, de Donau en de kerk van Straubing. Dat is een referentie naar Jan van Beieren.”

De meeste kunsthistorici wuiven Dirk Huyghes theorie weg en zeker in Gent moeten ze er niets van weten. Maar als jij zijn hele verhaal wil horen staat de kunstenaar je graag te woord in zijn atelier, dat kan je de hele maand juli en augustus bezoeken op afspraak.