Kunstwerk reuzenbuizerd langs spoorlijn in Vilvoorde afgewerkt

In Vilvoorde is het reuzengrote kunstwerk dat een buizerd moet voorstellen, helemaal afgewerkt. De portugese kunstenaar en milieuactivist Bordalo Segundo maakte het werk met afval en graffiti en plaatste het op de gevel van het technisch atheneum Horteco in Vilvoorde. Wie de trein neemt tussen Antwerpen en Brussel kan het kunstwerk zien langs de spoorlijn.