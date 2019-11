KV Kester-Gooik griezelt op Halloweentraining

Het idee kwam van de trainers van U6 Kristof Desmet en Wutichai Chanwiset. "Ik vond het als jeugdcoördinator zo’n tof initiatief dat ik ook de andere trainers op de hoogte bracht. Ook bij de andere ploegen waren dus monstertjes en duiveltjes aanwezig op training. De respons van de ouders was mooi om te zien. Alle lof voor onze trainers van de U6. Zij hebben dit schitterend aangepakt", zegt jeugdcoördinator van KV Kester-Gooik Dany Decrick.

Het clubbestuur heeft het spontaan gegroeide idee helemaal omarmtd "Het is zeker voor herhaling vatbaar. Ik denk dat we het als club nog wat kunnen uitbreiden door bijvoorbeeld de kleedkamers en het clubhouse in Strijland in een Halloweensfeer aan te kleden of verse pompoensoep aan te bieden. In onze club zijn creatieve geesten genoeg om iets uit te werken tegen volgend jaar”, zegt voorzitter van KV Kester-Gooik Pascal Vandercammen.

De Halloweentraining is andermaal een voorbeeld van de frisse wind die door de club waait. “Het gaat ontzettend snel. Sinds onze nieuwe accommodatie in Strijland begin dit jaar geopend is, is ons ledenaantal verdubbeld. Dit seizoen alleen zitten we aan 130 nieuwe inschrijvingen. De groei van KV Kester-Gooik managen wordt een uitdaging, maar die gaan we als clubbestuur graag aan”, besluit Pascal Vandercammen