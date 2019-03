Kwart leerlingen spreekt thuis geen Nederlands

Een kwart van de leerlingen in Vlaams-Brabant spreekt thuis een andere taal dan Nederlands. Dat berekent Vlaams parlementslid Vera Celis (N-VA) op basis van parlementaire vragen. In sommige gemeenten in de Vlaamse rand stijgt het aantal niet-Nederlandstaligen naar meer dan de helft van de leerlingen.

In het schooljaar 2017-2018 spreekt 26,6% van de leerlingen in onze provincie thuis een andere taal dan het Nederlands. Vijf schooljaren geleden was dat nog 20,9%. De stijging zet zich vooral door in de Vlaamse Rand.

In het basisonderwijs in Sint-Genesius-Rode spreekt 61,9% van de leerlingen thuis geen Nederlands. In Machelen is dat 60,7%, in Vilvoorde 57,4% en in Zaventem 54,8%. In alle voorgaande gemeenten heeft ook de helft van de leerlingen in het secundair onderwijs een andere thuistaal dan het Nederlands.

“Het spreekt voor zich dat het niet gemakkelijk is voor de leerling en voor de leerkracht indien de leerling thuis geen Nederlands spreekt. Dat verkleint de onderwijskansen van deze leerlingen, met meer zittenblijven en schooluitval tot gevolg. Op termijn is dat ook nefast voor hun kansen op de arbeidsmarkt,” zegt Vera Celis.