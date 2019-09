Kwart meer klachten over De Lijn

Eén op de vier klachten gaat over de stiptheid van de bussen en de trams. Vooral het aantal afgeschafte ritten zit de pendelaar dwars. Daarover kreeg De Lijn ruim 8.000 klachten. In onze regio kwamen die er vooral door een tekort aan buschauffeurs. Over heel Vlaanderen werden vorig jaar 200.000 ritten afgeschaft.

Eén derde van de klachten gaat over de service van de chauffeurs. Het gaat voornamelijk over onveilig rijgedrag, niet stoppen aan de halte waar reizigers staan te wachten en conflicten met klanten of andere weggebruikers. Ook het aantal klachten over vervoersbewijzen steeg. Tegenover 52.000 klachten stonden iets meer dan 500 felicitaties.

De Lijn, dat jaarlijks 800 miljoen euro Vlaamse subsidies krijgt, staat al langer in het oog van de storm. Een reorganisatie in 15 vervoersregio’s moet de kwaliteit van het openbaar vervoer verbeteren. Maar vooral het tekort aan personeel en de verkeersdrukte wegen zwaar op de werking.