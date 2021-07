Kwart minder inbraken in Halle-Vilvoorde door corona

Het aantal inbraken en pogingen tot inbraken in Halle-Vilvoorde zakte tijdens het eerste semester van 2020 met 27% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-fractievoorzitter Peter Van Rompuy opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

In het voorbije jaar werden tussen januari en juni 1.294 woning- en bedrijfsinbraken en pogingen tot inbraak vastgesteld in Halle-Vilvoorde, terwijl dit cijfer in diezelfde periode in 2019 nog 1.771 was. Een daling met iets meer dan een kwart dus. “De noodzakelijke coronamaatregelen zoals de tijdelijke sluiting van bedrijven en landsgrenzen en het verplicht telewerken heeft duidelijk een positieve invloed op het aantal inbraken”, concludeert Peter Van Rompuy.

In het volledige jaar 2013 werden in onze regio nog 5.418 woninginbraken en pogingen tot inbraak geteld. In 2019 was dat cijfer gedaald tot 3.047. Het aantal inbraken, ook die in bedrijven, lag al in dalende lijn, maar wordt dus versterkt door het coronavirus. Vooral vanaf april 2020 daalt het aantal effectieve inbraken fors. Die maand werden er 85 woninginbraken geteld, de maand daarvoor waren het er met 187 dubbel zoveel.

“Uit de cijfers kunnen we duidelijk concluderen dat de coronamaatregelen een zware impact hebben op het aantal inbraken in onze regio. Toch blijft algemene waakzaamheid uiterst belangrijk, de cijfers moeten ook na de pandemie positief blijven evolueren”, besluit Van Rompuy.