Laeremans klaagt dure ritten naar UZ Jette aan

De lage-emissiezone in het Bussels Gewest heeft gevolgen voor inwoners uit onze regio die met een oude auto naar het UZ in Jette moeten. De bestuurder moet 35 euro betalen telkens hij naar het UZ rijdt. Voor het Erasmusziekenhuis in Anderlecht is dat niet nodig. Volgens Jan Laeremans, Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang, is dat onrechtvaardig.