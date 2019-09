Lamme Guiche opnieuw goedgekeurd voor voetbalwedstrijden

Begin dit jaar werd de bekende Halse voetbaltempel afgekeurd door de brandweer. In de kantine was er elektrocutiegevaar en de oude staantribune was niet meer veilig voor de supporters. Daarom werd het stadion op bevel van de burgemeester gesloten en zat er voor SK Pepingen-Halle niets anders op dan uit te wijken naar het Paul Claes-stadion in Pepingen, de andere thuishaven van deze fusieclub.

De voorbije maanden heeft de Koninklijke Halse Sportclub CVBA, die de infrastructuur in erfpacht heeft van de stad, de nodige investeringen gedaan. De staantribune werd niet vernieuwd, maar op een aantal cruciale plaatsen werden extra verstevigingen aangebracht. Ook in de keuken werden de nodige aanpassingen uitgevoerd. Met resultaat: alle gevaar is geweken, blijkt uit het positieve verslag van de brandweer van de zone Zuidwest-Brabant. Daardoor is het sluitingsbevel opgeheven, het stadion en de bijgebouwen kunnen dus opnieuw in gebruik worden genomen.